De vredesakkoorden van Minsk omtrent Oekraïne bestaan niet meer, zo heeft Poetin dinsdag op een persconferentie gezegd. Door de Oekraïense regering in Kiev zouden ze zijn "afgemaakt", en al lang voordat Rusland besloot om de regio's Loehansk en Donetsk volledig - en dus niet enkel het gebied wat in handen is van de pro-Russische separatisten - te erkennen als zelfstandige volksrepublieken.

In het Minsk-akkoord werd onder meer een wapenstilstand vastgelegd. Met de erkenning van Donetsk en Loehansk ziet Moskou de weg vrij om de twee gebieden openlijk te hulp te schieten in hun strijd tegen het Oekraïense leger.

Poetin beloofde "militaire hulp" aan de regio's, maar volgens de Russische president is het onmogelijk te voorspellen wat er nu in de volksrepublieken zal gebeuren. "Ik heb nooit gezegd dat de troepen onmiddellijk na deze vergadering zullen vertrekken", klonk het. "Alles zal afhangen van de situatie ter plaatse, in het veld."

Bovendien is Poetin van plan om "Oekraïne te demilitariseren". Volgens de president wil Kiev opnieuw kernwapens bekomen en zou Oekraïne enkel opnieuw toegang nodig hebben tot uraniumverrijkingssystemen, iets wat relatief makkelijk te overkomen is, aldus Poetin. Hij beschouwt dit dan ook als een directe dreiging ten opzichte van Rusland.

Over de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de NAVO - iets waartegen Rusland zich altijd heeft gekant - zei Poetin: "De beste oplossing voor Oekraïne in deze situatie is om niet meer tot de NAVO te willen toetreden en neutraal te blijven."

