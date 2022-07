Poetin ontslaat topman ruimtevaartprogramma

De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag de topman van het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos, Dmitri Rogozine (58), de laan uitgestuurd. Rogozine stond vooral bekend om zijn bijtende stijl en excessief nationalisme.

Rogozines opvolger is Joeri Borisov (65). Borisov was tot nu toe vicepremier, bevoegd voor het militair-industrieel complex, waar ook ruimtevaart onder valt. Borisov had Rogozine vervangen toen die in 2018 aan het hoofd van Roscosmos kwam.

Dmitri Rogozine onderscheidde zich in het duffe universum van Russische bureaucraten met memes op Twitter en opzichtige en provocerende tirades op Telegram. Maar in de vijf jaar die hij op post was slaagde hij er niet in om de neergang te keren van de Russische ruimtevaartindustrie, die af te rekenen heeft met veroudering, een gebrek aan innovatie en corruptie.

In 2020 verloor Rusland het monopolie op bemande vluchten, met zijn betrouwbare maar verouderende Sojoez-raketten, toen SpaceX van miljardair Elon Musk op het toneel verscheen. Sinds de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari onderscheidde Rogozine, die de Russische ambassadeur bij de Navo was, zich met oorlogszuchtige taal tegenover het westen. Hij schepte op over de verwoesting die Russische kernwapens zouden kunnen aanrichten.