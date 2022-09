Poetin duldt geen nee: deserteren levert nu tot 15 jaar cel op

Na de gedeeltelijke mobilisatie die was bevolen voor zijn oorlog in Oekraïne, heeft Vladimir Poetin nu een wet ondertekend die deserteurs zwaarder straft. Wie deserteert tijdens de mobilisatie of in de oorlog kan worden gestraft met maximaal vijftien jaar celstraf.

Wie vrijwillig in gevangenschap gaat, kan tot tien jaar gevangenisstraf krijgen.

De strengere straffen hingen al een paar dagen in de lucht, maar zaterdag werden amendementen gepubliceerd die deze week door het parlement en de federatieraad zijn goedgekeurd. President Poetin zette zaterdag ook zijn handtekening onder de nieuwe wet.

Naturalisatie

Russen die de verplichte militaire leeftijd hebben bereikt of reservisten kunnen voortaan tot tien jaar gevangenisstraf krijgen als zij weigeren deel te nemen aan gevechtsoperaties. De wijzigingen in het strafrecht bepalen ook dat weigering om bevelen op te volgen in de toekomst kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal tien jaar.

Poetin heeft ook een wet ondertekend die de naturalisatie van buitenlanders versnelt als zij zich aanmelden voor gevechtsdienst.

De Kremlinleider had eerder opdracht gegeven tot gedeeltelijke mobilisatie in de strijd tegen Oekraïne. Zowat 300.000 reservisten worden nu opgeroepen voor het Russische leger.