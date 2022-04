In Peru wil de regering verkrachters van minderjarigen verplicht chemisch laten castreren. Dat heeft de Peruviaanse president Pedro Castillo zaterdag gezegd.

'Genoeg van dit soort geweld, seksuele misdaden tegen kinderen zullen door deze regering niet getolereerd worden, noch ongestraft blijven', verklaarde Castillo, nadat het land eerder nog werd opgeschrikt door de verkrachting van een meisje van amper drie jaar oud. De maatregel moet wel nog door het Peruviaanse parlement worden goedgekeurd.

Castillo verwees onder meer naar enkele landen waar chemische castratie van verkrachters - door het toedienen van medicatie die het seksuele verlangen remmen - al een gangbare praktijk is, zoals Rusland, Polen, Zuid-Korea, Indonesië en Moldavië.

Volgens het Peruviaanse ministerie van Vrouwenrechten werden er de voorbije vier jaar meer dan 21.000 minderjarigen verkracht. In 2021 alleen al gaat het om 6.929 kinderen en jongeren. In Peru riskeren verkrachters van minderjarigen onder de 14 jaar een levenslange celstraf.

'Genoeg van dit soort geweld, seksuele misdaden tegen kinderen zullen door deze regering niet getolereerd worden, noch ongestraft blijven', verklaarde Castillo, nadat het land eerder nog werd opgeschrikt door de verkrachting van een meisje van amper drie jaar oud. De maatregel moet wel nog door het Peruviaanse parlement worden goedgekeurd. Castillo verwees onder meer naar enkele landen waar chemische castratie van verkrachters - door het toedienen van medicatie die het seksuele verlangen remmen - al een gangbare praktijk is, zoals Rusland, Polen, Zuid-Korea, Indonesië en Moldavië. Volgens het Peruviaanse ministerie van Vrouwenrechten werden er de voorbije vier jaar meer dan 21.000 minderjarigen verkracht. In 2021 alleen al gaat het om 6.929 kinderen en jongeren. In Peru riskeren verkrachters van minderjarigen onder de 14 jaar een levenslange celstraf.