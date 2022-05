Per jaar laten zo’n 500 Belgen ‘m’/’v’ aanpassen

Vorig jaar hebben 530 Belgen de ‘m’ of ‘v’ op hun identiteitskaart laten aanpassen. Dat bericht De Morgen, op basis van cijfers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Sinds 1 januari 2018 hebben inwoners van ons land de mogelijkheid om het geslacht op hun paspoort te laten veranderen door tweemaal een verklaring af te leggen bij de ambtenaar van burgerlijke stand. Vorig maakten 530 Belgen gebruik van die procedure. Bekeken over de voorbije jaren hebben ondertussen 3.262 landgenoten een administratieve geslachtsverandering ondergaan.

Een schatting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen geeft aan dat er in ons land ongeveer 55.000 transgender personen zijn. Het is dus duidelijk dat bij heel wat mensen de genderidentiteit nog niet overeenkomt met wat op hun paspoort staat. Daar zijn volgens Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het instituut, verschillende verklaringen voor. Ook dat ze gedwongen zijn om te kiezen tussen ‘m’ of ‘v’, is voor velen een obstakel.