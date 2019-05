Het nucleaire arsenaal van de Verenigde Staten moeten dringend worden gemoderniseerd. Dat heeft het Pentagon gezegd, dat zich daarin gesteund weet door president Donald Trump en diens plannen om van de VS de grootste wereldmacht te maken.

'De (Amerikaanse) nucleaire capaciteit moet opnieuw opgewaardeerd worden', verklaarde ondersecretaris van Defensie Ellen Lord, die bij het Pentagon verantwoordelijk is voor de aankoop van wapens, tijdens een hoorzitting in de Senaat.

Volgens Lord beschikken de Verenigde Staten over geen enkele manoeuvreermarge wanneer het aankomt op het verbeteren van hun nucleaire slagkracht. Er moet, onverwijld, werk gemaakt worden van een modernisering willen de VS hun afschrikeffect niet verliezen, zei ze.

De Russen en de Chinezen ondernamen al actie om hun eigen nucleaire capaciteit op te drijven, de VS moeten hetzelfde doen, klonk het voorts. 'We moeten het vandaag de dag stellen met een technologie die dateert uit de Koude Oorlog en we dralen al tientallen jaren met de modernisering van de (Amerikaanse nucleaire) triade (bestaande uit raketten, onderzeeërs en bommenwerpers). We hebben dus geen enkele marge meer, we moeten vooruit', besloot Lord haar pleidooi.