De grootste uitdaging van de NAVO komt niet uit Rusland of China, maar van binnenuit

De NAVO wordt zeventig dit jaar. Hoog tijd om aan introspectie te doen, meent professor Jonathan Holslag (VUB). 'We hebben een economische NAVO nodig, een bondgenootschap dat opkomt voor een échte vrije markt.'

De NAVO viert deze week haar zeventigste verjaardag met een topconferentie in Washington, de stad waar in 1949 het Noord-Atlantisch Verdrag werd getekend. Die verjaardag zou de bondgenoten moeten aanzetten tot introspectie. Er valt immers niet veel te vieren. Het bondgenootschap verzwakt en het verzwakt snel. De grootste uitdaging komt niet van Rusland of van een andere rivaal, maar van binnenuit. De lidstaten weten niet meer wat ze verdedigen en zijn nog amper vertrouwd met de stichtende waarden van het Verdrag van Washington. De NAVO wordt een lege huls: ze heeft nog steeds oorlogsschepen, soldaten en raketten, maar ze ontbeert toewijding aan de idealen die de stichters in gedachten hadden. De belangrijkste opdracht van de NAVO-leiders in Washington bestaat erin die idealen te herontdekken.

...