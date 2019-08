De nieuwe chef van het Pentagon, Mark Esper, meent dat een offensief van Turkije tegen de Koerdische strijders in het noordoosten van Syrië 'onaanvaardbaar' zou zijn. Hij waarschuwde dinsdag dat Washington "elke unilaterale inval" zou verhinderen.

Turkije overlegt met de Verenigde Staten over de eventuele oprichting van een 'veiligheidszone' in de gebieden in het noorden van Syrië die door de Amerikanen gecontroleerd worden. De bedoeling is de Turkse grens van Koerdische stellingen te scheiden. De afgelopen dagen zei Turkije meermaals dat als de Amerikaanse voorstellen niet 'bevredigend' zouden zijn, het in Syrië een operatie zou lanceren om de 'veiligheidszone' unilateraal te installeren.

'We menen dat elke unilaterale actie van hun kant onaanvaardbaar zou zijn', waarschuwde Esper op een vlucht naar Tokio, de derde etappe van zijn eerste internationale rondreis, die hem al naar Australië en Nieuw-Zeeland bracht. 'We proberen een regeling met hen te treffen die tegemoetkomt aan hun bezorgdheden', voegde de Amerikaanse minister van Defensie eraan toe. Turkije herhaalde maandag zijn oproep aan de VS de Syrische Democratische Strijdkrachten niet langer te steunen. Deze coalitie van Arabisch-Koerdische strijders vocht aan de zijde van de westerlingen tegen de jihadisten van IS (Islamitische Staat) in Syrië.