Het Pentagon heeft woensdag meer details vrijgegeven over de aanval waarbij dit weekend in Syrië IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi werd gedood. Het gaat onder andere om een video waarop Amerikaanse soldaten te zien zijn die de schuilplaats van al-Baghdadi binnendringen.

Generaal Kenneth McKenzie verklaarde tijdens een briefing in het Pentagon dat de commando's vier vrouwen en een man hebben gedood nadat die Amerikaanse luchtvaartuigen hadden beschoten. Nog volgens McKenzie werden op het terrein elf kinderen aangetroffen die intussen in veiligheid zijn gebracht. Twee - en niet drie, zoals aanvankelijk gemeld - kinderen lieten het leven toen de IS-leider zijn bomvest opblies. De exacte leeftijd van de slachtoffertjes is niet bekend, maar het zou gaan om kinderen jonger dan twaalf.

De generaal gaf geen bevestiging van de verklaring van president Donald Trump, die eerder zei dat al-Baghdadi 'jammerend, huilend en schreeuwend' aan zijn einde kwam. Al-Baghdadi 'kroop in een hol met twee kleine kinderen en blies zichzelf op terwijl zijn mensen zich bovengronds bevonden', aldus McKenzie, die weigerde om andere details vrij te geven over de laatste seconden van de IS-leider.

Na zijn dood ruimden de commando's het puin uit de tunnel en recupereerden ze de overblijfselen van de gevreesde terrorist. Die werden gebruikt om via DNA-onderzoek de juiste identiteit van al-Baghdadi vast te stellen, waarna het lichaam binnen de 24 uur een zeemansgraf kreeg. Het aanvalsteam slaagde er ook in om bezit te nemen van een 'substantiële' hoeveelheid documenten en ander materiaal.

Vervolgens werd het terrein met de grond gelijkgemaakt. McKenzie bevestigde tot slot dat een militaire hond een sleutelrol speelde in de operatie. Het dier raakte gewond als gevolg van blootliggende elektriciteitsdraden, maar heeft zijn dienst intussen weer hervat, luidde het.