Paus hekelt (niet toevallig in Panama) wijdverbreide corruptie

'De jonge generaties verwachten in hun jeugdig enthousiasme, hun vrijheidsgevoel, hun gevoeligheid en hun kritische geest van de volwassenen, maar vooral van hen die aan het hoofd van de maatschappij staan, om een leven te leiden dat in overeenstemming is met de waardigheid en autoriteit van wat hen is toevertrouwd', verklaarde de paus, die tot zondag in het Midden-Amerikaanse land verblijft ter gelegenheid van de Wereldjongerendagen.

'Het is een uitnodiging om (...) een leven te leiden dat laat zien dat de openbare dienstverlening synoniem staat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid en tegengesteld is aan alle vormen van corruptie', voegde hij er nog aan toe.

Van de voormalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva over de laatste vier staatshoofden van Peru, zitten momenteel een dozijn Latijns-Amerikaanse ex-presidenten in de gevangenis, zijn voortvluchtig, afgezet of betrokken in dergelijke corruptiezaken.

Een aantal van die zaken wordt gelinkt aan de Braziliaanse bouwgigant Odebrecht, die aan de basis lag van een enorm corruptieschandaal waarbij zowat de hele politieke klasse van de Midden- en Zuid-Amerikaanse regio betrokken was. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft dat bedrijf in meer dan een decennium 788 miljoen dollar smeergeld betaald aan zetelende presidenten, gewezen staatshoofden en ministers in een tiental landen van de regio en twee in Afrika.