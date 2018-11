De crisis van Latijns-Amerika stond voor een stuk in de sterren geschreven

Toegegeven, Latijns-Amerika is voor mij een beetje een blinde vlek. Al was het maar omdat bij het bestuderen van de veiligheid van Europa de aandacht onvermijdelijk naar Afrika en Eurazië afdwaalt, en omdat Latijns-Amerika door duizenden kilometers oceaan van Europa gescheiden wordt. Toch kan niemand vandaag om de feiten heen: de economie slabakt, steeds grotere stromen vluchtelingen naderen de grens met de Verenigde Staten, en in Brazilië komt een militaristische presidentskandidaat aan de macht. Latijns-Amerika verkeert in crisis. De opmars van hardhandige leiders zoals Jair Bolsonaro in Brazilië dreigt de crisis alleen maar erger te maken, en overschaduwt enkele positieve politieke experimenten.

...