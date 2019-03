Paus bezorgd over heroplevend 'barbaarse antisemitisme'

'Het verspreiden op vele plaatsen van een klimaat waarin perverse haat wortel schiet, baart me grote zorgen', aldus de kerkvorst tijdens een audiëntie in het Vaticaan waarop een delegatie van een van de grootste Amerikaanse joodse organisaties te gast was, The American Jewish Committee (AJC). 'Ik denk meer bepaald aan het heropflakkeren in verschillende landen van antisemitische aanvallen.'

De paus vroeg waakzaam te zijn voor dat verschijnsel. 'Voor een christen komt het antisemitisme neer op het verwerpen van de eigen wortels, een totale contradictie', zei de paus, alluderend op de joodse herkomst van Jezus Christus, een feit dat vaak verdonkeremaand werd in het katholiek onderwijs.

Franciscus bracht ook hulde aan een document van het Concilie Vaticanum II II, 'Nostra Aetate', dat in 1965 opgeroepen had tot respect voor andere religies, waaronder het judaïsme, nadat er eeuwenlang een breuk tussen de joodse en de katholieke anti-joodse kerk was geweest. 'In de strijd tegen de haat en het antisemitisme is de interreligieuze dialoog een belangrijk hulpmiddel', aldus de paus. 'Bovendien delen de joden en de christenen een rijk spiritueel patrimonium waardoor het mogelijk wordt om samen goede dingen te doen.'

The American Jewish Committee had maandag vanuit New York positief gereageerd op het openstellen in 2020 van de archieven van paus Pius XII (1939-1958) door het Vaticaan. Deze geste heette zeer belangrijk te zijn voor de joods-katholieke betrekkingen, aldus de Amerikaanse joodse organisatie.

Paus Pius XII wordt er soms van beschuldigd niet genoeg gedaan te hebben tegen de genocide waarvan de joden het slachtoffer zijn geworden tijdens het naziregime; andere historici zeggen dan weer dat deze paus tienduizenden joodse Italianen heeft gered door ze te laten onderduiken in katholieke kloosters.