Partijleider van Ennahdha mag Tunesië niet verlaten in kader van moordonderzoek

Een Tunesische rechtbank heeft vrijdag een reisverbod opgelegd aan parlementsvoorzitter en leider van de islamitisch-conservatieve partij Ennahdha, Rached Ghannouchi. Ze deed dat in het kader van het onderzoek naar de belemmering van de rechtsgang in verband met de moorden op twee opposanten in 2013, meldt een woordvoerder van de rechtbank.

De maatregel werd opgelegd aan 34 verdachten in de zaak, onder wie Ghannouchi. Het Tunesische gerecht opende in januari een onderzoek naar de verdachten voor het achterhouden van informatie in verband met de moorden op de linkse militanten Chokri Belaid en Mohamed Brahimi in 2013. De advocaten van hun nabestaanden beschuldigt Ennahdha ervan betrokken te zijn geweest bij de moorden.

De 81-jarige Ghannouchi is een uitgesproken criticus van president Kais Saied, die in 2021 de volledige macht naar zich toetrok door het door Ennahdha gedomineerde parlement op te schorten en later te ontbinden, en de premier te ontslaan.