Matt Gaetz, die kortstondig de genomineerde minister van Justitie van Donald Trump was, had jarenlang betaalde seks met vrouwen, onder wie een 17-jarige. Hij accepteerde giften voor ‘onaanvaardbare bedragen’, daarbij logies en reizen, onder meer naar de Bahama’s. Hij gebruikte drugs tijdens de betaalde seks. Dat alles valt te lezen in een rapport van de Ethische Commissie van het Huis van Afgevaardigden.

Matt Gaetz, nu 42, werd snel na de presidentsverkiezingen door Donald Trump genomineerd als minister van Justitie. De nominatie van iemand die zichzelf als een ‘stokebrand’ omschreef, viel slecht bij zijn collega’s in het Congres, waar Gaetz niet populair was, maar het deed ook vragen rijzen over het verleden van de verkozene uit Florida, tegen wie sinds drie jaar een ethisch onderzoek lopende was.

Vooral op basis van de weerstand bij Republikeinse senatoren, die de nominatie moesten bekrachtigen, trok Gaetz, ‘de meest gehate persoon in het Congres’, zich terug als kandidaat-minister.

Maar niet vooraleer hij ontslag genomen had uit het Huis van Afgevaardigden. Daardoor was hij in principe niet langer de zorg van de Ethische Commissie, die op het punt stond haar eindverslag over Gaetz te publiceren. Bij openbare stemming hielden de Republikeinen in de Commissie de publicatie tegen. Bij een latere geheime stemming veranderden twee Republikeinen van mening zodat het rapport maandag toch vrijgegeven werd.

‘Strafbaar in Florida’

Het rapport laat over 37 pagina’s niet aan duidelijkheid te wensen over. Enkele conclusies:

– tussen 2017 en 2020 betaalde Gaetz geregeld vrouwen voor seks.

– in 2017 had hij seks met een 17-jarige. Zij verzweeg haar leeftijd, maar hij vroeg er volgens haar niet naar.

– in de genoemde periode gebruikte Gaetz geregeld illegale drugs, met name cocaïne en ecstasy.

– in 2018 hielp hij een van zijn betaalde sekspartners aan een paspoort, waarbij hij valselijk beweerde dat ze uit zijn kiesdistrict in Florida afkomstig was.

– hij aanvaardde schenkingen die de limieten van toelaatbaarheid van het Huis te boven gingen. Het betrof onder meer een reis naar de Bahama’s.

– Gaetz handelde op een wijze die het Huis van Afgevaardigden in diskrediet bracht.

Seks met de minderjarige is strafbaar in Florida, preciseert het rapport, ook al claimt de oudere partner onwetendheid of heeft de jongere gelogen of gezwegen over haar leeftijd. Daarnaast zijn prostitutie en gebruik van de geciteerde drugs illegaal in de staat.

‘Geld geven aan de vrouw met wie je verkering hebt’

Op een paar punten spreekt het rapport Gaetz vrij. Hoewel hij ook betaalde om vrouwen over staatsgrenzen heen te transporteren, was dat niet bewijsbaar het geval met een minderjarige. En de commissie vond geen bewijzen dat er bij de seks dwang of fraude was voorgekomen.

In totaal spendeerde de beschuldigde tussen 2017 en 2020 ruim 90.000 dollar aan betalingen voor vrouwen of tussenpersonen, het gros daarvan – 63.000 dollar – aan de vrouw die hij als zijn ‘vriendin’ bestempelde (Gaetz is sindsdien getrouwd, maar niet met die toenmalige vriendin).

Gaetz vond in een reactie dat hij onbehoorlijk behandeld was door de Commissie, die hij dreigt te vervolgen voor smaad. Hij verwees daarbij naar het geld dat volgens hem naar zijn vriendin ging: ‘Geld geven aan iemand met wie je verkering hebt – die daar niet om vroeg – en dat geen “betaling” is voor seks, is nu prostitutie?’ Hij verweet de Commissie ook dat ze hem geen weerwoord had gegeven – al kon dan ook toegeschreven worden aan het feit dat Gaetz niet meewerkte aan het onderzoek. Hij verklaarde eerder dat de feiten slaan op een periode in zijn leven dat hij ‘hard werkte en hard feestte’, maar dat zijn gedrag intussen veranderd is.

Geen vervolging

Het rapport oordeelt dus dat Gaetz vervolgd had kunnen worden.

Maar het ministerie van Justitie ging na een enquête niet over tot vervolging, mogelijk omdat de getuigen niet heel geloofwaardig overkomen, dan wel strafvermindering eisen in ruil voor een getuigenis.

Gaetz, die in november werd verkozen voor een nieuwe ambtstermijn in het Huis, heeft aangekondigd dat hij zijn zetel niet zal innemen.

Trumps nieuwe genomineerde voor het ministerie van Justitie is Pam Bondi, gewezen minister van Justitie in de staat Florida.