De Palestijnse verkiezingen worden uitgesteld. Dat heeft Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, donderdagavond aangekondigd.

Abbas maakte het nieuws bekend na een vergadering met vertegenwoordigers van verschillende Palestijnse groepen in Ramallah.

Eerder op de avond zei Abbas al dat hij de stembusgang alleen wil laten doorgaan als Palestijnen in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem ook mee kunnen stemmen. De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als hun toekomstige hoofdstad, maar Israël ziet heel Jeruzalem als zijn onverdeelde hoofdstad.

Eerder had het islamistische Hamas, dat aan de macht is in de Gazastrook, gezegd dat het Israël verantwoordelijk zou houden als de verkiezingen worden geannuleerd. De beweging liet eerder al weten dat ze niet akkoord gaat met een uitstel of annulering van de verkiezingen. Ook kunnen ze niet door gaan zonder dat de Palestijnen in Oost-Jeruzalem kunnen stemmen, klonk het.

De Palestijnen maakten eerder dit jaar hun plannen bekend voor parlementsverkiezingen op 22 mei en presidentsverkiezingen op 31 juli, na een akkoord daarover tussen de rivaliserende organisaties Fatah (van Abbas) en de radicaalislamitische Hamas. De laatste parlementsverkiezingen in 2006 hadden geleid tot een conflict tussen Fatah, dat nu de Westelijke Jordaanoever bestuurt, en Hamas, dat de Gazastrook controleert.

Oost-Jeruzalem wordt door geen van beide partijen gecontroleerd omdat het al meer dan vijftig jaar geleden door Israël werd geannexeerd.

