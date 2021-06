De Israëlische rechtse nationalist Naftali Bennett (49) heeft maandag zijn nieuwe regering voorgesteld. De 27 ministers van de nieuwe coalitie gingen in Jeruzalem op de foto met president Reuven Rivlin.

De coalitie telt acht partijen die samen 61 van de 120 zetels hebben in de Knesset. Die stemde zondag met de kleinst mogelijke meerderheid voor de nieuwe coalitie.

Twee jaar premier

Bennett, een techmiljonair en voormalig minister van Defensie, zal de regering twee jaar leiden. In 2023 treedt zijn coalitiepartner Yair Lapid, centrumpoliticus en voormalig tv-presentator, aan als premier. Hij wordt eerst minister van Buitenlandse Zaken.

Benny Gantz, de leider van de centrumrechtse partij Blauw en Wit, blijft ook in de regering-Bennett minister van Defensie. Een andere bekende, Avigdor Lieberman van het rechtse Yisrael Beitenu, wordt minister van Financiën. Minister van Justitie wordt Gideon Saar (Nieuwe Hoop), minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked (Yamina)

President Rivlin wordt op 9 juli overigens ook vervangen. Isaac Herzog, die de presidentsverkiezingen won, wordt dan de nieuwe president.

Tijdperk

Het tijdperk van premier Benjamin Netanyahu is na twaalf jaar dus ten einde. Zijn Likoed-partij zit ook niet in de regering.

Het vertrek van Netanyahu als premier van Israël betekent het einde van een van de ergste periodes van het Israëlisch-Palestijnse conflict, liet de premier van de Palestijnse Autoriteit, Mohammed Shtayyeh, optekenen.

'Toch beschouwen wij deze regering niet als minder slecht dan de vorige', aldus Shtayyeh, die de aankondiging laakte van Bennett dat hij de Israëlische kolonies zou ondersteunen.

Lees meer over de coalitie van Bennett:

