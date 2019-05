De Palestijnse leiders in Gaza zijn maandagochtend met Israël tot akkoord tot een staakt-het-vuren gekomen. Dat maakten verantwoordelijken van Hamas en de Islamitische Jihadbeweging in Palestina bekend.

Na bemiddeling van Egypte ging het staakt-het-vuren van kracht vanaf 4.30 uur, klinkt het bij de anonieme bronnen. Een Egyptische verantwoordelijke, die ook anoniem wil blijven, bevestigt het nieuws aan AFP. De woordvoerder van het Israëlische leger gaf geen commentaar.

Eerder zei Hamas-leider Ismail Haniya enkel bereid te zijn tot een akkoord als Israël in ruil de al tien jaar durende blokkade van de Gazastrook opheft. Anders zouden er bijkomende aanvallen plaatsvinden.

Opnieuw doden in Israël en Gaza

Zondag zijn in Israël vier personen omgekomen, in de Gazastrook negentien. Dat zeggen Israëlische en Palestijnse bronnen, in een nieuwe balans na het ergste geweld in de regio sinds de oorlog van 2014.

Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza kwamen negentien Palestijnen om bij Israëlische bombardementen. Onder de doden zijn een zwangere vrouw en een baby van van vier maanden. Het Israëlische leger weigerde commentaar. Zeker zes Palestijnen waren militanten van de islamistische groep Hamas, of bondgenoot Islamitische Jihad, zeggen de twee organisaties.

Aan de Israëlische kant van de grens kwamen vier burgers om door raketbeschietingen. Er was ook zeker één antitankraket bij, zeggen de Israëlische autoriteiten. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, riep zondag op tot 'maximale terughoudendheid' en een 'onmiddelijk de-escalatie'.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Palestijnen opgeroepen om het geweld tegen Israël te stoppen. 'Wij steunen Israël voor 100 procent in de verdediging van zijn burgers', klinkt het. 'Aan de mensen van Gaza - deze terreuraanvallen tegen Israël zullen niets meer dan ellende brengen. STOP het geweld en werk aan vrede - het kan gebeuren!', tweette Trump zondagavond laat.