ÖVP van Kurz haalt 38,4 procent in Oostenrijkse verkiezingen

De conservatieve ÖVP van bondskanselier Sebastian Kurz haalde zondag 73 zetels binnen in het parlement, 11 meer dan in 2017, zo blijkt uit de officiële resultaten nadat alle stemmen in de stemlokalen geteld zijn. De stemmen per brief zijn nog niet geteld.

Bondskanselier Sebastian Kurz op 22 mei 2019.

De sociaaldemocraten van SPÖ eindigen op de tweede plaats met 21,5 procent (-5,3 procentpunt) en 41 zetels (-11), een historisch zwak resultaat. De andere grote verliezer is extreemrechts. De door schandalen geplaagde FPÖ blijft met 17,3 procent en 32 zetels de derde partij, maar verliest wel fors (-8,7 procentpunt en 19 zetels). Die Grünen, die in 2017 de kiesdrempel van 4 procent niet haalden, kregen 12,4 procent van de stemmen achter zich en halen 23 parlementszetels binnen. De liberale Neos-partij, tot slot, kreeg 7,4 procent van de stemmen (+2,1 procentpunt) en 14 zitjes (+4) in het parlement. De linkse groene partij Jetzt verdwijnt uit het parlement. Ze haalt nog 1,9 procent (-2,5 procentpunt) en verdwijnt zo onder de kiesdrempel. De volledige officiële resultaten zijn pas donderdag bekend, wanneer ook alle stemmen per brief geteld zijn. Kurz liet zondag al weten dat hij met alle partijen rond de tafel wil gaan zitten met het oog op een regeringsvorming. De meest voor de hand liggende coalities zijn die met de FPÖ of met de Groenen en de liberale Neos. Een centrumcoalitie met de sociaaldemocraten is eveneens mogelijk, maar lijkt in de huidige omstandigheden onwaarschijnlijk. De FPÖ liet al weten eerder voor de oppositie te kiezen. De partij zat tot in mei samen met de ÖVP in de regering, tot Kurz naar aanleiding van 'Ibizagate' de coalitie opblies en vervroegde verkiezingen uitriep. Die Grünen verklaarden dan weer enkel in een coalitie te willen stappen als er een radicale koerswijziging komt. Lees ook: Waarom Sebastian Kurz na een schandaalcampagne moet kiezen tussen radicaal-rechts en groen