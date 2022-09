Overstromingen Pakistan: ‘Nog nooit zo’n klimaatramp gezien’, zegt VN-topman Antonio Guterres

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft zaterdag een bezoek gebracht aan Pakistan. ‘Ik heb nog nooit zo’n klimaatramp gezien. Het is echt een bloedbad’, aldus Guterres.

Pakistan wordt al maanden geteisterd door hevige moessonregens en zware overstromingen. Volgens de laatste balans kwamen al bijna 1.400 mensen om het leven. Tienduizenden mensen zijn ontheemd. Guterres is twee dagen op bezoek in Pakistan. ‘Dit is onvoorstelbaar’, verklaarde Guterres zaterdag. “Ik heb al over de hele wereld humanitaire rampen gezien, maar nog nooit een klimaatslachting van deze omvang.”