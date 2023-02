Oud-president Jimmy Carter (98) krijgt palliatieve zorgen

De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter krijgt thuis palliatieve zorgen. Dat meldt het Carter Center, een stichting die door hem werd opgericht.

Jimmy Carter ‘werd enkele keren kort opgenomen in het ziekenhuis, maar heeft vandaag beslist om zijn resterende tijd thuis met zijn familie door te brengen en palliatieve zorgen te krijgen in plaats van bijkomende medische tussenkomsten te ondergaan’, zegt de stichting in een mededeling op Twitter. Het is niet duidelijk waar de oud-president precies aan lijdt.

Carter maakte in 2015 bekend dat zijn melanoma uitgezaaid was naar zijn hersenen. Later volgde een mededeling dat hij na een behandeling kankervrij was.

In 2019 viel de gewezen president enkele keren, met onder meer een heupbreuk tot gevolg.

Jimmy Carter is met zijn 98 jaar de oudste nog levende president van de Verenigde Staten en de oudste ex-president van de VS aller tijden. De Democraat uit Georgia was tussen 1977 en 1981 de 39ste president van de Verenigde Staten. Hij overleefde de twee presidenten die na hem kwamen, Ronald Reagan en George H. Bush.