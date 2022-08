Oud-hoofdaanklager Mexico gearresteerd in zaak vermiste studenten

Jesus Murillo Karam, de vroegere procureur-generaal van Mexico, is vrijdag opgepakt in verband met de verdwijning van 43 studenten in 2014. Murillo was destijds de hoofdaanklager die toezag op het onderzoek naar die verdwijning. Hij wordt verdacht van ontvoering, marteling en belemmering van de rechtsgang, aldus het Openbaar Ministerie vrijdag.

De studenten verdwenen op 26 september 2014 uit de stad Iguala. Vermoedelijk werden ze ontvoerd door corrupte politieagenten en overgedragen aan een criminele organisatie. Leden daarvan zeiden later de studenten te hebben vermoord en hun lichamen te hebben verbrand en op een vuilnisbelt gedumpt. Eerder deze week erkende de regering voor het eerst dat de studenten dood zijn. Voorheen was het officiële standpunt dat ze nog in leven waren.

Daarnaast wordt de zaak nu ook omschreven als een ‘staatsmisdaad’, waarbij autoriteiten van alle niveaus betrokken waren. Er zouden elementen zijn om het onderzoek tegen minstens 33 mensen voort te zetten, kondigde de staatssecretaris voor de mensenrechten Alejandro Encinas donderdag aan. De ontvoering van de studenten leidde tot grootschalige protesten in Mexico. Het onderzoek kreeg ook internationaal kritiek. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador beloofde bij zijn aantreden in 2018 dat de zaak zou worden opgelost.