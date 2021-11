De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzoekt, dagvaardt zes voormalige topadviseurs van oud-president Donald Trump. Zij moeten getuigen en documenten overleggen.

Het gaat om Trumps voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn, oud-politieman Bernard Kerik, juridisch strateeg John Eastman en drie leden van Trumps campagneteam, onder wie zijn campagnedirecteur William Stepien. Eastman en Kerik waren in de eerste week van januari aanwezig in het 'commandocentrum' waar Trump-aanhangers de inspanningen om de verkiezingsuitslag aan te vechten coördineerden, schrijft The Washington Post.

'In de dagen voor de aanval van 6 januari, voerden de nauwe bondgenoten en adviseurs van de ex-president een desinformatiecampagne over de verkiezing en planden manieren om de telling van de stemmen te stoppen', aldus de voorzitter van de commissie Bennie Thompson in een mededeling, volgens CNN. 'De commissie moet alle details te weten komen over hun inspanningen om de verkiezing ongedaan te maken, inclusief met wie ze spraken in het Witte Huis en in het Congres, welke connectie ze hadden met bijeenkomsten die uitmondden in rellen, en wie alles betaald heeft.'

Een andere betrokkene, Trumps oud-adviseur Steve Bannon, heeft geweigerd voor de commissie te getuigen over zijn rol bij de aanval op het parlementscomplex. Hij weigert toe te lichten waarom hij voor de bestorming verklaarde dat de 'hel gaat losbreken' en beroept zich daarvoor op immuniteit die adviseurs van de president zouden hebben. Het Huis van Afgevaardigden oordeelde onlangs dat Bannon daarom moet worden vervolgd voor minachting van het parlement.

Het gaat om Trumps voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn, oud-politieman Bernard Kerik, juridisch strateeg John Eastman en drie leden van Trumps campagneteam, onder wie zijn campagnedirecteur William Stepien. Eastman en Kerik waren in de eerste week van januari aanwezig in het 'commandocentrum' waar Trump-aanhangers de inspanningen om de verkiezingsuitslag aan te vechten coördineerden, schrijft The Washington Post. 'In de dagen voor de aanval van 6 januari, voerden de nauwe bondgenoten en adviseurs van de ex-president een desinformatiecampagne over de verkiezing en planden manieren om de telling van de stemmen te stoppen', aldus de voorzitter van de commissie Bennie Thompson in een mededeling, volgens CNN. 'De commissie moet alle details te weten komen over hun inspanningen om de verkiezing ongedaan te maken, inclusief met wie ze spraken in het Witte Huis en in het Congres, welke connectie ze hadden met bijeenkomsten die uitmondden in rellen, en wie alles betaald heeft.' Een andere betrokkene, Trumps oud-adviseur Steve Bannon, heeft geweigerd voor de commissie te getuigen over zijn rol bij de aanval op het parlementscomplex. Hij weigert toe te lichten waarom hij voor de bestorming verklaarde dat de 'hel gaat losbreken' en beroept zich daarvoor op immuniteit die adviseurs van de president zouden hebben. Het Huis van Afgevaardigden oordeelde onlangs dat Bannon daarom moet worden vervolgd voor minachting van het parlement.