Het Congolese oppositiekopstuk Moïse Katumbi is maandag teruggekeerd in Congo dag op dag drie jaar na zijn vertrek onder druk van de toenmalige president Joseph Kabila.

De privéjet van Katumbi, zakenman en ex-gouverneur van de rijke mijnprovincie Katanga, landde op de luchthaven van Lubumbashi om 10.45 uur Belgische tijd. Katumbi, die in België woonde, had in augustus geprobeerd om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen in Congo.

Die werden gewonnen door een ander oppositieboegbeeld, Félix Tshisekedi. Die werd op 24 januari tot president benoemd. Katumbi's terugkeer geldt als een teken van politieke ontspanning na de annulering van zijn vonnis tot drie jaar gevangenisstraf voor vastgoeddiefstal, zaak waarin hij zijn onschuld steeds staande heeft gehouden. Katumbi was eerst een medestander, later een vijand van ex-president Kabila die hem 'een judas' noemde. Katumbi heeft gezegd dat hij ook oppositie zou voeren tegen de nieuwe president Tshisekedi.

Het is nog onduidelijk wat zijn positie is ten opzichte van Martin Fayulu, de kandidaat die hij heeft gesteund bij de verkiezingen van 30 december. 'Hoe lang de nacht ook duurt, er komt altijd een nieuwe zonsopgang. Welkom terug in het land Moïse Katumbi', tweette Martin Fayulu, die overigens niet bij de vele verkozenen was die 'Moïse' kwamen verwelkomen in Lubumbashi.

In Kinshasa houdt president Tshisekedi er intussen de spanning in, nadat zijn woordvoerder eerst had aangekondigd dat er een belangrijke mededeling zou volgen, mogelijk met de naam van de eerste minister.

Het nieuwe staatshoofd heeft immers de naam van zijn eerste minister nog niet bekendgemaakt. Die eerste minister moet overigens ook nog de goedkeuring wegdragen van het 'ere-staatshoofd' Joseph Kabila. M. Tshisekedi zit in een alliantie met de politieke familie van Kabila die de touwtjes in handen heeft van tal van instellingen zoals het parlement, de provincieraden en de gouverneursposten.

Net op deze beladen politieke hoogdag in Congo is de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian op bezoek in Kinshasa. Hij zal een ontmoeting hebben met Tshisekedi.