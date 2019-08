analyse

Opnieuw twee massaschietpartijen in de VS: een oplossing lijkt nog altijd ver weg

Jeroen Kraan Correspondent in de Verenigde Staten

Opnieuw werden de VS dit weekend opgeschrikt door twee ernstige schietpartijen, met in totaal 29 dodelijke slachtoffers. Maar écht strengere wapenwetten blijven in de VS hoogst onwaarschijnlijk.

Wapenverkoop in een winkel in Parker, Colorado. © Reuters

Met name onder Republikeinen is het een beproefd draaiboek na een schietincident: medeleven betuigen aan de slachtoffers en hun familie, wellicht een bezoek maken aan het plaats-delict, en vervolgens wachten tot de aandacht van de media weer op andere zaken is gevestigd. President Donald Trump bood na de schietpartij in El Paso direct zijn thoughts and prayers aan, en ook de Texaanse gouverneur Greg Abbott volgde het bekende script.

...

