Opnieuw massaal protest in Algerije

Er zijn geen precieze cijfers beschikbaar over het protest. Het aantal betogers is moeilijk vast te stellen, maar journalisten van AFP berichten over een dichte, opeengepakte menigte die de straten vult. De menigte strekt zich uit over twee kilometer op een van de belangrijkste wegen. Het is ook zeer druk op het kruispunt van het centraal gelegen postgebouw van de Grande-Poste. Ondanks regelmatige buien in de hoofdstad lijkt de opkomst vergelijkbaar met die van de voorbije weken.

De menigte zwaait met Algerijnse vlaggen en spandoeken. 'Vertrek allemaal!', valt op een van de spandoeken te lezen.

Vorige week trok president Bouteflika zijn kandidatuur voor een vijfde ambtstermijn in, onder druk van de vele protesten.

Sinds de aankondiging dat hij daarbij de presidentsverkiezingen zal uitstellen, wordt er opnieuw massaal betoogd. Volgens Algerijnse en sociale media zouden er ook betogingen zijn in andere steden van Algerije.