Openbaar ministerie: 'Trump stuurde advocaat Cohen aan bij betaling zwijggeld'

Dat heeft Michael Cohen, de ex-advocaat van Trump, inmiddels bekend aan het openbaar ministerie van de staat New York, zo schreven aanklagers vrijdag in een rechtbankdocument.

'Cohen heeft zelf inmiddels toegegeven dat hij voor beide betalingen samenwerkte met en handelde in opdracht van Individu 1', klinkt het. Individu 1 is de naam die in de documenten voor Trump wordt gebruikt. Trump zelf stelde vrijdag in een tweet dat het document van het openbaar ministerie 'de President totaal vrijpleit', zonder daar verder over uit te weiden.

Als het aan het openbaar ministerie ligt, moet Cohen voor langere tijd de cel in. In zijn strafadvies beveelt het OM een celstraf van vijf jaar aan voor de jurist. Dat is niet veel minder dan de normale straf voor de feiten waarvoor hij terechtstaat.

Cohen wordt beschuldigd van valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering. Die laatste tenlastelegging heeft te maken met het zwijggeld dat Cohen betaalde aan de gewezen pornoactrice Stormy Daniels en Playboy-model Karen McDougal.

Cohen had schuldig gepleit en zei bereid te zijn om samen te werken met het gerecht, met het oog op strafvermindering. Maar uit het advies dat nu uitgesproken is, blijkt dat Cohen in eerste instantie heeft gelogen tegen het Congres en de onderzoekers van speciaal aanklager Robert Mueller. Cohen zou hebben verzwegen dat het bedrijf van Trump nog tijdens de verkiezingscampagne in gesprek was over een mogelijke 'Trump Tower' in Moskou.

De president en zijn adviseurs blijven volhouden dat er tijdens de campagne geen sprake was van ongepaste contacten met Rusland, maar in het strafadvies van vrijdag staat dat Cohen al in 2015 werd benaderd door een Rus die 'synergie op overheidsniveau' aanbood en opriep tot een ontmoeting tussen Trump en de Russische president Vladimir Poetin. Volgens Cohen is de campagne van Trump niet ingegaan op dat aanbod.

Volgens Mueller heeft Cohen uiteindelijk wel 'aanzienlijke inspanningen' geleverd voor zijn onderzoek. 'Cohen bezorgde het bureau van de speciaal aanklager nuttige informatie over bepaalde met Rusland gerelateerde zaken die centraal staan in het onderzoek, die hij verkreeg via zijn regelmatige contacten met vertegenwoordigers van bedrijven tijdens de campagne', klinkt het in een gerechtsdocument van Mueller.

'Manafort loog over contact met Witte Huis'

Paul Manafort, de voormalig campagnevoorzitter van Trump, heeft in het Rusland-onderzoek herhaaldelijk gelogen over zijn contacten met medewerkers van het Witte Huis en andere kwesties. Dat stelde Mueller vrijdag in een document dat onderdeel vormt van de strafzaak tegen Manafort.

Manafort sloot in september een deal met Mueller, waarin hij medewerking aan het onderzoek bood. Maar toch vertelde hij nog 'meerdere duidelijke leugens - het ging hier niet om foutieve herinneringen', aldus Mueller.

Het memorandum van Mueller aan rechter Amy Berman Jackson is grotendeels geheim, dus verdere details ontbreken nog. Het is niet bekend of Mueller nieuwe aanklachten tegen Manafort wil indienen. Eerder werd de voormalig Trump-adviseur al schuldig bevonden aan onder meer belastingfraude. In die zaak ging het om zijn werk voor de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj, niet om zijn werk voor de Trump-campagne.