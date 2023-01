Op week tijd bijna 13.000 overlijdens in Chinese ziekenhuizen

Tussen 13 en 19 januari bezweken in de Chinese ziekenhuizen bijna 13.000 mensen die besmet waren met het coronavirus. Dat meldt een hoge ambtenaar bij de Chinese gezondheidsdiensten. Een grote meerderheid van de bevolking is intussen al besmet geraakt met het virus, klinkt het nog.

Concreet zijn 681 patiënten in die periode in een ziekenhuis overleden aan ademhalingsproblemen veroorzaakt door corona, en 11.977 overleden aan andere ziekten, in combinatie met het virus. Hoeveel Chinezen thuis zijn overleden aan corona werd niet bekendgemaakt.

Midden januari, iets meer dan een maand nadat Peking de strenge coronamaatregelen loste, meldden de autoriteiten dat tussen 8 december vorig jaar en 12 januari ongeveer zestigduizend overlijdens in de ziekenhuizen te maken hadden met het longvirus. Waarnemers vermoeden dat dat cijfer een onderschatting is.

Het Britse bedrijf Airfinity, dat medische analyses uitvoert, schat dat het aantal dagelijkse overlijdens door corona zal stijgen tot 36.000 in de periode na het Chinees Nieuwjaar. Ter gelegenheid van dat Chinese Nieuwjaar, dat vandaag gevierd wordt, reizen miljoenen Chinezen naar hun thuisregio. Gevreesd wordt dat al die verplaatsingen zullen leiden tot een nieuwe en forse toename van het aantal besmettingen. De autoriteiten wijzen er echter op dat de huidige golf al ongeveer tachtig procent van de bevolking heeft besmet. ‘De eerste twee of drie maanden is de kans van een tweede golf die over het land rolt heel klein’, zegt Wu Zunyou, hoofdepidemioloog bij het Chinees Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie.

Nog volgens Airfinity zijn al 600.000 Chinezen overleden aan corona sinds de coronabeperkingen gelost werden. (Belga)