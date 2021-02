De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft de NAVO-bondgenoten aangemaand tot hogere defensie-uitgaven. Die uitgaven zijn een eeuwig discussiepunt binnen de verdragsorganisatie.

Austin zei zich erover te verheugen dat enkele NAVO-landen het engagement om 2 procent van het bbp uit te geven, dit jaar zullen halen. 'We bevinden ons nu in het zevende jaar op rij van een constante stijging van de defensie-uitgaven en natuurlijk willen we dat de trend zich voortzet', aldus de minister op een persconferentie in het Pentagon. 'We willen dat elk lid van het bondgenootschap zijn aandeel bijdraagt.'

De NAVO-landen kwamen in 2014 overeen om tegen 2024 de defensie-uitgaven op te trekken tot minstens 2 procent het bbp. De voorganger van de huidige Amerikaanse president Joe Biden, Donald Trump, uitte herhaaldelijk kritiek op de landen die dat doel nog niet halen, zoals België maar ook Duitsland. De Duitse bondskanselier Angela Merkel bevestigde vrijdag nog de defensie-uitgaven tot die 2 procent te zullen optrekken.

De secretaris-generaal van de alliantie, Jens Stoltenberg, had eerder deze week de bondgenoten ook gewaarschuwd niet de verkeerde boodschap naar Biden te sturen. Stoltenberg herinnerde eraan dat de 2 procent-norm in 2014 is beslist toen Joe Biden vicepresident was onder toenmalig president Barack Obama. De beslissing viel toen binnen een kader van een agressiever Rusland, de annexatie van de Krim en brutalere vormen van terreur met Islamitische Staat in Irak en Syrië. 'Deze bedreigingen zijn niet verdwenen en er komen steeds gevaarlijkere cyberaanvallen bij', aldus de NAVO-baas.

