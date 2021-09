De christendemocratische politica Ank Bijleveld treedt af als Nederlandse minister van Defensie.

Bijleveld stapt op na een motie van afkeuring rond de evacuaties uit Afghanistan, die donderdagavond werd aangenomen in het parlement.

Ze kan niet langer aanblijven omdat ze door de discussie die is ontstaan over haar positie haar werk niet meer kan doen, zei Bijleveld in een persverklaring, die ze op het ministerie van Defensie aflegde.

Dat was aanvankelijk niet haar plan, zo liet ze in haar verklaring weten. Ze wilde aanblijven 'om de taak af te maken waar ik voor sta'. Ze doelde daarmee onder meer op de pogingen om mensen uit Afghanistan te evacueren die nog naar Nederland kunnen komen. 'Ik constateer echter dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden.' De medewerkers van Defensie moeten hun werk goed kunnen doen 'en ik wil niet dat ik hun belangrijke werk in de weg sta', aldus Bijleveld. Ze liet nog weten dat ze niet onder druk was gezet om ontslag te nemen.

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus neemt tijdelijk de leiding over het ministerie van Defensie over tot er een vervanger uit CDA-gelederen is gevonden.

Sigrid Kaag

De motie van afkeuring kreeg donderdagavond 78 stemmen voor en 72 tegen. Regeringspartij ChristenUnie stemde met de voltallige oppositie voor de motie. Andere regeringspartijen VVD (rechtsliberaal), D66 en CDA (christendemocratisch) stemden tegen.

Sigrid Kaag van het linksliberale D66 stapte om dezelfde motie direct al op als ontslagenemend minister van Buitenlandse Zaken. 'In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd,' verklaarde Kaag donderdag.

Feitelijk hoefde de motie niet tot ontslagen te leiden. Een motie van afkeuring is namelijk minder zwaar dan een motie van wantrouwen.

