In de Chinese grootstad Shanghai ontstaat steeds meer ontevredenheid over het strenge coronabeleid van de overheid. Een groot deel van de 26 miljoen inwoners zit al drie weken in een zware lockdown en het is niet duidelijk wanneer die maatregel eindigt.

De kritiek op onder meer de voedsel- en medicijntekorten zwelt duidelijk aan op de nochtans streng gecontroleerde sociaalnetwerksites in China. Tienduizenden gebruikers van sociale media gaan over tot verzet en plaatsen op Weibo en WeChat berichten over zelfdodingen. De berichten waarin het regeringsbeleid op de korrel wordt genomen, worden doorgaans snel weggehaald.

In een laatste trending post die intussen werd gecensureerd, wordt aangeklaagd dat een 82-jarige man, die bij een lokale partijmandataris om medicijnen smeekte, enkel traditionele Chinese middelen kon krijgen. "Ik ben ook erg boos, maar er is niets dat we kunnen doen", zegt de partijmandataris.

Heel wat gebruikers plaatsen ook een link naar de song 'Do You Hear the People Sing?' uit de musical Les Misérables. Tijdens de protesten in Hongkong in 2019 werd dat als een strijdlied gehanteerd door de prodemocratische demonstranten.

De groeiende ontevredenheid is een van de grootste interne crisissen die president Xi Jinping te verwerken krijgt. Maar de Chinese leider heeft tijdens een bezoek aan de provincie Hainan duidelijk gemaakt dat het land blijft vasthouden aan strenge lockdowns om de opgang van de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus aan te pakken. Het is belangrijk om de "verlammende gedachten" en "oorlogsmoeheid" bij de bevolking te overwinnen, zo klinkt het.

China was er, na de initiële uitbraak eind 2019, lange tijd in geslaagd om de pandemie grotendeels in te dammen. Het land voerde een zerocovidbeleid, waarbij elke uitbraak met strenge maatregelen snel de kop werd ingedrukt. Maar met de opkomst van de omikronvariant komt die strategie steeds meer onder druk te staan.

De kritiek op onder meer de voedsel- en medicijntekorten zwelt duidelijk aan op de nochtans streng gecontroleerde sociaalnetwerksites in China. Tienduizenden gebruikers van sociale media gaan over tot verzet en plaatsen op Weibo en WeChat berichten over zelfdodingen. De berichten waarin het regeringsbeleid op de korrel wordt genomen, worden doorgaans snel weggehaald. In een laatste trending post die intussen werd gecensureerd, wordt aangeklaagd dat een 82-jarige man, die bij een lokale partijmandataris om medicijnen smeekte, enkel traditionele Chinese middelen kon krijgen. "Ik ben ook erg boos, maar er is niets dat we kunnen doen", zegt de partijmandataris. Heel wat gebruikers plaatsen ook een link naar de song 'Do You Hear the People Sing?' uit de musical Les Misérables. Tijdens de protesten in Hongkong in 2019 werd dat als een strijdlied gehanteerd door de prodemocratische demonstranten. De groeiende ontevredenheid is een van de grootste interne crisissen die president Xi Jinping te verwerken krijgt. Maar de Chinese leider heeft tijdens een bezoek aan de provincie Hainan duidelijk gemaakt dat het land blijft vasthouden aan strenge lockdowns om de opgang van de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus aan te pakken. Het is belangrijk om de "verlammende gedachten" en "oorlogsmoeheid" bij de bevolking te overwinnen, zo klinkt het. China was er, na de initiële uitbraak eind 2019, lange tijd in geslaagd om de pandemie grotendeels in te dammen. Het land voerde een zerocovidbeleid, waarbij elke uitbraak met strenge maatregelen snel de kop werd ingedrukt. Maar met de opkomst van de omikronvariant komt die strategie steeds meer onder druk te staan.