Carrie Lam, de regeringsleider van Hongkong, trekt de maatregel die uitlevering aan moederland China mogelijk zou maken, in. Dat heeft een parlementslid na een vergadering met Lam bekendgemaakt.

'Het is bevestigd: de maatregel wordt ingetrokken', zo zei parlementslid Felix Chung na een vergadering met Lam. Met de intrekking komt Lam tegemoet aan één van de vijf eisen van de demonstranten.

Intussen hebben de leiders van de protestbeweging die al verschillende maanden betogen voor meer democratie in Hongkong, laten weten dat ze door zullen gaan met het protest, ook bij een intrekking van de maatregel.

Maanden protest

In Hongkong komen nu al drie maanden duizenden betogers op straat. Aanvankelijk was het protest gericht tegen een maatregel die uitlevering aan moederland China mogelijk zou maken, maar intussen is de beweging uitgegroeid tot een bredere oproep tot meer democratie. Ze eisen ook het ontslag van Lam.

Na de zware rellen van dit weekend kwam het afgelopen nacht trouwens opnieuw tot incidenten. Rond middernacht dreef de politie een groep manifestanten op een plein in het district Mong Kok uiteen en op een andere plaats, aan het metrostation Prince Edward, werd een persoon opgepakt. Bij beide politieoperaties werd gebruikgemaakt van pepperspray.

De voormalige Britse kolonie is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar een groot deel van van de 7 miljoen inwoners vreest dat Peking die vrijheden wil inperken.