De zomer van protest verdeelt Hongkong. Wat begon als een demonstratie tegen één welbepaald wetsvoorstel, groeide uit tot een historische strijd om de ziel van China's autonome stadstaat.

West-Kowloon, zondagavond 25 augustus, even na achten. Een man in mouwloos onderhemd, short en slippers zit op zijn knieën, smekend. Zijn outfit steekt af tegen die van de agent die hem eerst onder schot houdt en dan ruw opzij schopt. Zopas is de eerste politiekogel afgevuurd, na maanden van overwegend vreedzaam demonstreren door honderdduizenden, soms zelfs miljoenen mensen. 'Het schot in de lucht was een natuurlijke reactie', zegt de vrouwelijke politiewoordvoerder even later voor de camera's. 'De manschappen kunnen het verschil tussen gewapende en vreedzame betogers niet altijd goed inschatten.'

