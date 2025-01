Oekraïne lanceert nieuw offensief in Russische regio Koersk

Het Oekraïense leger heeft een nieuw offensief gelanceerd in de West-Russische regio Koersk. “Regio Koersk, goed nieuws: Rusland krijgt wat het verdient”, schreef Andri Jermak, het hoofd van het presidentiële kantoor van Oekraïne, zondag op de berichtendienst Telegram.

Jermak bevestigde zo berichten over een nieuw offensief die al langer circuleren op militaire blogs.

Volgens Andri Kovalenko, lid van de Oekraïense nationale veiligheids- en verdedigingsraad, werden de Russen verrast en zijn er Oekraïense aanvallen in verschillende richtingen. Het lijkt erop dat het voornaamste doel de weg naar Koersk is ten noordoosten van de kleine stad Soedzja, die de Oekraïners tijdens hun onverwachte zomeroffensief hadden kunnen innemen.

Het leger zelf heeft nog niet gecommuniceerd over het offensief. De Oekraïense president Volodimir Zelensky zei zaterdag wel dat de Russen zware verliezen lijden in Koersk.

‘Tegenaanval’

Het Russische leger sprak zondag van een Oekraïense ’tegenaanval’. “Rond 9 uur heeft de vijand een tegenaanval gelanceerd om de vooruitgang van de Russische troepen te beëindigen” in de zone Koersk, zegt het leger in een persbericht. Volgens dat bericht “werd de aanvalsgroep van het Oekraïense leger overwonnen door artillerie en vliegtuigen”. “De operatie om de eenheden van de Oekraïense strijdkrachten te vernietigen, gaat voort”, aldus nog het Russische leger.

Oekraïense troepen staken begin augustus de grens over naar Koersk in een verrassende inval en hebben de afgelopen vijf maanden Russische pogingen om hen te verdrijven weerstaan. Onlangs wisten de Russen echter vooruitgang te boeken in de regio en in het oosten van Oekraïne. Op dit moment hebben Oekraïense troepen nog de controle over ongeveer de helft van de ruim 1.000 vierkante kilometer die ze in de zomermaanden wisten te veroveren.

Trump

Volgens analisten kan het nieuwe offensief, zowat twee weken voor de inauguratie van Donald Trump als Amerikaans president, dienen om Russische zwakheden bloot te leggen en Oekraïne een betere startpositie geven bij eventuele onderhandelingen over een wapenstilstand.