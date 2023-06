‘Oekraïense aanvallen in het zuiden vormen begin van groot offensief’

VS-mediaverslagen op basis van Oekraïense bronnen én een anoniem toplid van de regering Biden suggereren dat Oekraïense aanvallen in het zuiden van het land het aangekondigde groot offensief inluiden.

Onder meer The Washington Post, NBC News en ABC News rapporteren op basis van bronnen bij de Oekraïense strijdkrachten over aanvallen in het zuiden van het land. Officieel is het nieuws niet bevestigd. Wel schrijven Russische pro-oorlogsbloggers over een Russische reactie tegen de beschreven aanvallen. The New York Times meldt dan weer dat een hoge figuur binnen de regering Biden stelt dat de aanvallen in het zuiden een ‘hoofdonderdeel’ van het tegenoffensief lijken te zijn.

Al dagen circuleerden berichten dat Oekraïense militairen zich verzamelden op strategische plekken en de afgelopen week zeiden de Russen meermaals een offensief in de regio Donetsk te hebben afgeslagen. Nu lijkt het zwaartepunt van het offensief in de regio Zaporizja te liggen, ten zuiden van de gelijknamige stad. De laatste uren zouden de gevechten daar een stuk intensiever zijn geworden.

Militairen mogen eigenlijk niet praten over het offensief en doen dat daarom anoniem tegen Amerikaanse media. ABC News schrijft dat het ook een bron dicht bij president Volodymyr Zelensky heeft gesproken en dat die het begin van het offensief heeft bevestigd. Er zouden ook onbevestigde berichten van de frontlijn bij Zaporizja komen dat de moderne Leopard 2-tanks worden ingezet in de slag.

Als de berichten bevestigd worden, komt het begin van het offensief terwijl het zuiden van Oekraïne nog te kampen heeft met de nasleep van de damdoorbraak op de rivier Dnjepr, ook in het zuiden. In de regio Cherson zijn daardoor grote overstromingen met onder meer gevaar door weggespoelde mijnen.

De regio Zaporizja is een van de vier gebieden die door Rusland geannexeerd zijn in september. De Russen hebben iets meer dan de helft in handen, maar de Oekraïners controleren de regionale hoofdstad Zaporizja. De frontlijn in de regio ligt al maanden vrijwel stil.

‘Kerncentrale krijgt te weinig koelwater’

Door de dambreuk is het waterpeil in het reservoir niet langer voldoende om de reactoren van de kerncentrale van Zaporizja te koelen, zo heeft de exploitant van de dam donderdag bekendgemaakt.

Het waterpeil viel onder de kritieke drempel van 12,7 meter, verklaarde het hoofd van de Oekraïense exploitant Ukrhydroenergo Igor Syrota.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zei eerder dat er hierdoor geen acuut gevaar is omdat er genoeg koelwater is voor een aantal maanden. Het koelwaterreservoir bij de nucleaire faciliteit is nog volledig gevuld. Wel maakt het IAEA zich zorgen over de veiligheid van het reservoir. De centrale zou ook nog gebruik kunnen maken van het watersysteem van de nabijgelegen stad Enerhodar en in geval van nood zou de brandweer water kunnen brengen.

Volgens het IAEA heeft het personeel zich al sinds 2011 voorbereid op een eventueel bezwijken van de Kachovka-dam. Desalniettemin is het een ‘zeer moeilijke en onvoorspelbare situatie op het gebied van nucleaire veiligheid’.

De centrale heeft al maatregelen genomen om het watergebruik te beperken. De kerncentrale in het zuiden van Oekraïne, de grootste van Europa, werd aan het begin van de Russische invasie ingenomen. In de omgeving vinden geregeld beschietingen plaats, die meermaals problemen hebben veroorzaakt voor de stroomtoevoer naar het nucleaire complex. Externe stroom is nodig om reactoren van de kerncentrale te koelen en voor andere veiligheidsfuncties.