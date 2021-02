De Oegandese oppositieleider Bobi Wine heeft maandag een verzoekschrift ingediend om de herverkiezing van Yoweri Museveni als president aan te vechten. Hij wil dat de stembusgang geannuleerd wordt. Wine meent dat er gesjoemeld werd met de resultaten van de verkiezingen van 14 januari. Volgens de officiële uitkomst haalde Museveni, die het land al sinds 1986 leidt, 58 procent van de stemmen, terwijl Wine 35 procent kreeg.

'In het verzoekschrift worden onder meer onregelmatigheden, intimidatie en ontzegging van het kiesrecht opgesomd', zei een van Wine's advocaten, Hamza Sekiddo. De dag voor de verkiezingen werd het internet zo goed als volledig afgesloten, en het gebruik van sociale media werd dagenlang ingeperkt.

'We willen de annulering van de verkiezingen en we willen niet dat hij (Museveni, red.) deelneemt aan komende verkiezingen', aldus een andere advocaat van Wine, Medard Sseggona.

Het Oegandese Hooggerechtshof heeft nu 45 dagen de tijd om over dit verzoekschrift te beslissen.

Werkloosheid

De 38-jarige Wine, een reggaezanger die enkele jaren geleden als parlementslid verkozen werd, geldt als de voornaamste uitdager van Museveni, 76 jaar oud en een van de langst regerende staatshoofden. Een grote meerderheid van de Oegandezen is jonger dan 30 jaar en kende dus nooit een andere president. Bij de jongeren, vooral die in de steden, heeft Wine een grote aanhang. Ze zijn gefrustreerd over het slechte leiderschap, de corruptie en de torenhoge werkloosheid, vooral onder jongeren.

Tot tien dagen na de verkiezingen zat Wine de facto in huisarrest - soldaten hielden zijn huis omsingeld tot een rechtbank oordeelde dat de troepenontplooiing illegaal was.

Onder meer de EU stuurde geen waarnemers naar de stembusgang, omdat aanbevelingen na vorige verkiezingen niet opgevolgd werden. Enkel de Afrikaanse Unie had een waarnemersmissie ter plaatse. (Belga)

