Nucleair akkoord Iran: gesprekken over Amerikaanse terugkeer worden voortgezet in Wenen

De Europese Unie, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, China, Rusland en Iran zetten de gesprekken over het heraansluiten van de Verenigde Staten bij het internationale akkoord over het nucleaire programma van Iran (JCPOA) volgende week voort in Wenen. Dat heeft de Europese diplomatieke dienst (EEAS) vrijdag meegedeeld na afloop van een digitale vergadering.

De nucleaire installatie in Natanz, Iran in 2015.