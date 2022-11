Noord-Korea toont voor het eerst foto’s van dochter van dictator

Noord-Koreaanse staatsmedia hebben voor het eerst foto’s van een dochter van dictator Kim Jong-un en zijn vrouw Ri Sol-ju getoond. Kim Jong-un was met zijn ‘geliefde dochter en vrouw’ aanwezig bij de lancering van een intercontinentale ballistische raket op vrijdag, zo hebben de staatsmedia bericht.

Onduidelijk is hoe de dochter heet en hoe oud ze is. Volgens waarnemers moeten de foto’s het zelfbewustzijn van Kim Jong-un en zijn verbondenheid met zijn familie aantonen. Over interne gesprekken in het geïsoleerde land, over de opvolging van Kim Jong-un, is niets bekend. Ook het privéleven van de dictator is een mysterie. Volgens de Zuid-Koreaanse geheime dienst zouden Kim Jong-un en Ri Sol-ju twee dochters en een zoon hebben.