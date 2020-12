In de buurt van de Britse havenstad Dover zitten vandaag nog steeds duizenden vrachtwagenchauffeurs vast. Op de gesloten luchthaven van Manston en een afgesloten deel van de M20, de autosnelweg die Londen met Dover verbindt, staan nog altijd meer dan 5.000 vrachtwagens, zo berichtte het Britse persbureau PA. Veel truckers klagen dat ze door hun voorraad water en levensmiddelen heen geraken. Velen hebben ook geen toegang tot sanitair.

De vrachtwagens strandden in het graafschap Kent doordat Frankrijk enkele dagen zijn grens volledig gesloten hield wegens de mogelijk veel besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. Sinds woensdagochtend is de grens weer open, maar chauffeurs moeten wel een negatieve coronatest kunnen voorleggen voor ze het Kanaal met het schip of door de Eurotunnel kunnen oversteken en Frankrijk binnen mogen.

De Britse regering heeft intussen 800 extra militairen ontplooid om te helpen bij het afnemen van coronatests en de afhandeling van de trucks. Ze komen bovenop de 300 soldaten die al actief waren. De veerboten tussen Dover en Calais varen op kerstdag ook uitzonderlijk uit om de truckers terug naar het Europese vasteland te brengen.

Toch wordt ervan uitgegaan dat het nog dagen duurt alvorens de files van geblokkeerde vrachtwagens volledig zijn opgelost. Meer optimisme is er aan de andere kant van het Kanaal.

De directie van de haven van Calais verwacht dat de situatie zaterdag in de loop van de dag volledig genormaliseerd zal zijn. Meer en meer vrachtwagens komen aan in de Noord-Franse havenstad. Volgens de topman van de havens van Calais en Boulogne-sur-Mer, Benoît Rochet, arriveerden er donderdag 1.100 vrachtwagens vanuit Dover. Vrijdag waren het er rond 10 uur al 550.

De maatschappij Getlink die de Kanaaltunnel uitbaat, liet weten dat er donderdag 1.942 vrachtwagens terugkeerden naar Frankrijk via de tunnel. Vrijdag om 11 uur waren er dat 478.

