Nog geen duidelijkheid over massale vissterfte in Oder

Het is nog steeds niet duidelijk wat de massale vissterfte in de rivier Oder, in het grensgebied van Duitsland en Polen, heeft veroorzaakt. Volgens de Poolse regering zijn in stalen tot nog toe geen giftige stoffen aangetroffen.

De Poolse minister van Milieu Anna Moskwa legde zondag op een persconferentie met haar Duitse ambtgenote Steffie Lemke uit dat de vissen op kwik en andere zware metalen getest werden. In de komende uren zullen de stalen nog op 300 bijkomende schadelijke stoffen worden onderzocht, waaronder ook pesticides. Moskwa legde ook uit dat in waterstalen een verhoogd zuurstofgehalte is vastgesteld, wat in de zomer en bij lage waterstand ongewoon is.

Mogelijk heeft er een oxidatieproces plaatsgevonden, wat erop kan wijzen dat de vissterfte geen natuurlijke oorzaak heeft. De vissterfte maakt buurtbewoners ongerust. Volgens de Duitse minister Lemke gaat het om een ‘vreselijke milieuramp’ die mogelijk nog jaren gevolgen kan hebben.