Nigeriaans leger vindt opnieuw ’twee schoolmeisjes van Chibok’ terug

Het Nigeriaanse leger heeft opnieuw twee schoolmeisjes teruggevonden, die acht jaar geleden in Chibok ontvoerd werden door de jihadistische organisatie Boko Haram. Dat heeft het leger vrijdagavond bekendgemaakt.

Op 14 april 2014 werden 276 meisjes, van 12 tot 17 jaar oud, ontvoerd in een school in Chibok, in de Nigeriaanse deelstaat Borno. De ontvoeringsactie van Boko Haram leidde wereldwijd tot grote verontwaardiging. Heel wat slachtoffers werden intussen weer vrijgelaten of teruggevonden. Hannatu Musa en Hauwa Luka ontsnapten uit het bos van Sambisa, een enclave van Boko Haram in de staat Borno.

Ze raakten tot de stad Bama, aan de rand van het bos, waar ze zich bij de ordediensten meldden. Generaal Christopher Musa, de militaire commandant van de soldaten in de regio, stelde hen en hun kinderen voor aan de pers. “Hannatu en Kauna zijn op 26 juli gered door de soldaten van de 21e speciale brigade in Bama”, verklaarde hij. Daarna namen de meisjes het woord. Hannatu Musa was 18 jaar toen ze werd ontvoerd. Ze huwde met een commandant van Boko Haram, met wie ze twee kinderen heeft. ‘Ik heb toelating gevraagd aan mijn echtgenoot om Hauwa in een ander deel van Sambisa te bezoeken’, legde de nu 26-jarige vrouw uit. ‘

‘We hebben gewacht tot de schemering om te vertrekken. We hebben twee dagen gestapt voordat we Bama bereikten, waar we gered werden door soldaten’, zei ze. Hauwa Luka was 19 jaar op het ogenblik van de ontvoering. ‘Ik zocht een middel om te ontsnappen en toen Hannatu me bezocht en over het idee vertelde, heb ik dat onmiddellijk aanvaard’, zei ze.

Zij vluchtte met haar boreling op haar rug. Van de 276 ontvoerde meisjes in 2014, konden 57 wegvluchten en werden 80 anderen geruild voor commandanten van Boko Haram. Andere meisjes zijn teruggevonden, maar nog altijd zijn meer dan 100 vermist.