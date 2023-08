Niger in staat om sancties ’te boven te komen’, volgens door leger benoemde premier

Niger is in staat om de sancties die na de staatsgreep aan het land werden opgelegd, hoe ‘oneerlijk’ ook, “te boven te komen”. Dat heeft de door de militairen benoemde premier Ali Mahaman Lamine Zeine gezegd in een interview maandag met het Duitse blad Deutsche Welle.

‘We geloven dat, hoe oneerlijk de situatie die ons is opgelegd ook is, we in staat zullen zijn om ze te overwinnen. En we zullen ze overwinnen’, zei de door militairen benoemde premier, verwijzend naar de maatregelen van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas).

Zeine, een economist van opleiding die begin jaren 2000 minister van Financiën was, werd een week geleden aangesteld door de plegers van de staatsgreep, die op 26 juli de verkozen president Mohamed Bazoum van de macht verdreven.

De sancties die door Ecowas zijn opgelegd, omvatten onder andere de opschorting van financiële transacties met Niger en de bevriezing van alle dienstverlenende transacties, waaronder energietransacties, waardoor de stroom in het land uitvalt.

Hoewel Ecowas naar eigen zeggen voorstander is van dialoog, heeft het samenwerkingsverband door het activeren van zijn ‘stand-bytroepenmacht’ ook het licht op groen gezet voor een mogelijke gewapende interventie tegen de militairen. Meer details over een eventuele West-Afrikaanse militaire interventie werden tot hiertoe echter niet bekendgemaakt.

De Afrikaanse Unie, die de staatsgreep eveneens veroordeelde, houdt intussen maandag een vergadering over de ‘evolutie van de situatie in Niger’, zo maakte de unie bekend op de socialemediasite X (het vroegere Twitter). De bijeenkomst vindt plaats op de zetel van de organisatie, in Addis Abeba