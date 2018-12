Nigel Farage verlaat UKIP wegens extreme koers

'Tijdens de jaarlijkse UKIP-conferentie dit jaar in Birminghem, sprak ik tijdens een galadiner. Mijn boodschap was eenvoudig: een van de redenen waarom UKIP zo succesvol werd, is dat we extremisten buiten hielden en ons concentreerden op de verkiezingsstrijd. Ik waarschuwde dat een koerswijziging de partij onherstelbaar zou beschadigen.'

Volgens Farage waren UKIP-leden altijd 'deftige en respectabele' mensen. 'Onder mijn leiderschap heeft de partij voormalige leden van BNP en EDL (extreemrechtse bewegingen, red.) geweigerd. We zijn vaak beschuldigd van racisme en extremisme, maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet juist was', zegt Farage. 'Onder Gerard Batten (de huidige partijleider, red.) is de koers van de partij fundamenteel veranderd.'

De 'partij van verkiezingen' is snel een 'partij van straatactivisme' geworden, zegt Farage. 'Leden worden eerder aangemaand om mee te lopen met betogingen dan te strijden via de stembus.' Farage verwijst ook naar een foto van een partijmeeting over een brexit-mars komende zondag. Daarop is de omstreden extreemrechtse activist Tommy Robinson te zien naast partijleider Batten. 'Naast Robinson zit Daniel Thompson, een veroordeelde gewapende kidnapper.'

'Mijn hart bloedt als ik denk aan het idee dat zij door sommigen gezien kunnen worden als vertegenwoordigers van de zaak waarvoor ik zo'n groot stuk van mijn volwassen leven campagne heb gevoerd', besluit Farage. 'Het idee dat Tommy Robinson centraal staat in het Brexit-debat is te vreselijk om aan te denken. (..) Er is veel plaats voor een brexit-partij in de Britse politiek, maar UKIP zal die ruimte niet vullen.'