Nieuw samenwerkingsakkoord tussen België en Congo zet in op jongeren en vrouwen

België en de Democratische Republiek Congo zijn, na enkele moeilijke jaren, een nieuw samenwerkingsprogramma overeengekomen. Het akkoord zet in op Congolese jongeren en vrouwen. België geeft jaarlijks 50 miljoen euro.

Dat maakt minister van Ontwikkelingssamenwerking Frank Vandenbroucke (Vooruit) bekend.

Toenadering

Het laatste samenwerkingsakkoord tussen beide landen dateert van 2010. Na een turbulente periode zochten Brussel en Kinshasa sinds 2019 terug toenadering, met het nieuwe programma als resultaat.

Het programma loopt van 2023 tot en met 2027. België pompt jaarlijks 50 miljoen euro in het programma.

Jongeren en vrouwen

Er wordt vooral ingezet op Congolese jongeren en vrouwen. Naast projecten die jongeren zullen begeleiden naar basisonderwijs, beroepsopleidingen, waardig werk en ondernemerschap zal het programma inzetten op het fysiek en financieel toegankelijk maken van gezondheidszorg en de strijd tegen seksueel geweld.

Verder staan de bescherming van de Congolese bossen en goed bestuur centraal.

Investeren

Met het programma willen België en de Democratische Republiek Congo samen vooruitkijken naar de toekomst, zegt minister Vandenbroucke. ‘Bijna de helft van de bevolking in Congo is jonger dan 15 jaar, 68 procent is jonger dan 25. Daar zit een enorm potentieel in.

‘We willen zoveel mogelijk Congolese jongeren alle kansen geven om een opleiding te volgen, een goede job te vinden, of zelf een zaak te starten. Investeren in hen is investeren in een duurzame en welvarende toekomst voor heel het land’, aldus Vandenbroucke.

Het nieuwe samenwerkingsprogramma wordt maandag ondertekend, in aanwezigheid van minister Vandenbroucke en zijn Congolese ambtsgenoot Christophe Lutundula Apala.