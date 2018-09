Neergestoken Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro mag intensieve verlaten

Dat meldt het ziekenhuis in Sao Paulo waar Bolsonaro wordt verzorgd.

Het ziekenhuis liet nog weten dat het de goede kant opgaat met de gezondheidstoestand van de Braziliaan, maar kan zich voorlopig niet uitspreken over de duur van de hospitalisatie van de presidentskandidaat.

Kritiek

De 63-jarige politicus werd op 6 september neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst in Juiz de Fora. Hij werd geraakt aan zijn ingewanden en moest een spoedoperatie ondergaan.

Bolsonaro hield aan de steekpartij verschillende darmperforaties en bloedingen over. Zijn toestand was lange tijd kritiek en hij verloor maar liefst twee liter bloed.

De politicus mocht vorige week al eens de afdeling intensieve zorgen verlaten, maar moest kort nadien inderhaast een nieuwe, dringende operatie ondergaan.

Populair

Bolsonaro blijft intussen op kop liggen in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in oktober in Brazilië. Volgens een recente peiling zou hij in de eerste ronde goed zijn voor 26 procent van de kiesintenties.