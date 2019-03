Nederlandse verkiezingen: Coalitie verliest meerderheid in Senaat, rechts-populistisch Forum rukt op

Dat blijkt althans uit een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. De VVD zou één zetel verliezen en uitkomen op twaalf. Forum, dat bij de vorige provincieraadsverkiezingen nog niet meedeed, krijgt in één klap tien zetels.

Samen leveren de vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zeven zetels in en houden ze 31 van de 75 zetels in bezit, aldus de prognose van Ipsos. Zij moeten dus steun zoeken bij andere partijen. Een samenwerking met GroenLinks (4 naar 8 zetels) of PvdA (8 naar 7 zetels) zou voor het kabinet net voldoende zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Grote verliezers zijn het christendemocratische CDA (12 naar 8), het links-liberale D66 (10 naar 7), de PVV van Geert Wilders (9 naar 6) en de socialistische SP (9 naar 4).

Partij voor de Dieren en 50Plus mogen zich eveneens tot de winnaars rekenen. Zij hadden elk 2 zetels en ze krijgen er allebei 1 bij. De SGP halveerde daarentegen naar 1 zetel. De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) bleef op 1 senator staan. Deze partij vertegenwoordigt de onafhankelijke provinciale partijen in de landelijke senaat.

Hoewel de verkiezingen van woensdag om de twaalf Nederlandse provincieraden draaiden, wordt de samenstelling van de senaat indirect bepaald door deze stembusgang.

'Politiek is een zaak van vallen en opstaan'

De vermoedelijke uitslag betekent werk aan de winkel voor de regeringscoalitie, zegt VVD-premier Mark Rutte. Om haar plannen te kunnen blijven uitvoeren zal de coalitie moeten aankloppen bij andere partijen voor steun in de senaat. 'Dat betekent veel koffie drinken, nog meer bellen, maar uiteindelijk wonen we in een land waarin het toch altijd mogelijk is om verstandige mensen tot verstandige besluiten te brengen', aldus Rutte.

De premier wees erop dat de VVD vaker met dit bijltje heeft gehakt. Rutte regeerde, afgezien van de afgelopen twee jaar, nooit met een meerderheid in de Eerste Kamer. De VVD kan wat hem betreft doorgaan om veel van de eigen idealen te verwezenlijken, maar zal daar wel breed draagvlak voor moeten zoeken.

Toen Rutte het podium betrad, werd het liedje 'Sweet Caroline' van Neil Diamond gedraaid, een verwijzing naar het verkiezingsdebat van dinsdagavond. De VVD-leider was daarin een deel van zijn tekst vergeten en riep tot veler verbazing hardop de hulp in van zijn politiek assistent, Caroliene Hermans.

Woensdagavond was er grote euforie bij het Forum voor Democratie, dat in het theater Figi in Zeist met ongeveer 400 mensen het overwinningsfeest inzette.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt blij te zijn dat de VVD 'weer de grootste gebleven' is. Hij verklaarde dat die prestatie te danken was aan het feit dat ze zijn 'blijven doorknokken'. 'We hebben ons niet gek laten maken', luidde het.

Geert Wilders van de PVV stelt dat zijn partij 'een beperkt verlies' heeft geleden. Hij schrijft dat verlies deels toe aan het succes van FVD en feliciteerde FVD-leider Thierry Baudet met het behaalde resultaat. De nieuwkomer laat volgens Wilders een geluid horen dat lijkt op dat van de PVV. De PVV-kopman verwacht in de toekomst wel weer betere resultaten. 'Ik heb alles al meegemaakt. Politiek is een zaak van vallen en opstaan', aldus Wilders.

Bij de PvdA zijn er voorzichtig tevreden reacties. 'We zijn weer aan het groeien', stelt partijleider Lodewijk Asscher, na fors verlies in de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017. Het CDA meent dan weer dat de partij het beter heeft gedaan dan de peilingen vooraf voorspelden. 'We kunnen zien dat het politieke landschap in Nederland verschuift, en dat het ook verder versplintert', aldus fractievoorzitter Sybrand Buma.