Nederlandse regering wil asielcrisis oplossen met 20.000 huizen en meer geld

Gemeenten in Nederland zijn bereid de komende maanden 20.000 huizen beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dat berichtten RTL Nieuws en de NOS vrijdag.

De Nederlandse regering en de gemeenten onderhandelden de afgelopen dagen over een akkoord. Donderdag werd het besproken in de Veiligheidsberaad en die is akkoord gegaan. Op dit moment praat de Nederlandse ministerraad erover. Daarnaast praat de ministerraad ook over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken. Asielzoekers met een vergunning zitten nu te lang in de asielopvang door het huizengebrek. De opvangplekken zitten daardoor overvol. In aanmeldcentrum Ter Apel slapen al dagen mensen buiten wegens een tekort aan opvangplekken.

De Nederlandse regering trekt de komende jaren 730 miljoen euro uit om de opvangcrisis te bestrijden, zoals noodopvang, huisvesting, flexwoningen, inburgering en de aanpak van overlastgevers. Nederland kampt al weken met een steeds groter wordende opvangcrisis. Vooral bij aanmeldcentrum in Ter Apel is de situatie schrijnend en slapen mensen al dagen buiten. De Nederlandse staatssecretaris voor Asiel Eric van der Burg zei vrijdagmorgen dat ook vanavond zeer waarschijnlijk nog mensen buiten slapen.

Voor het eerst in de geschiedenis is de internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen in Nederland in actie gekomen en met een team naar Ter Apel gegaan om zorg te leveren aan asielzoekers die buiten de poort moeten blijven. (Belga)