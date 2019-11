Nederlandse minister biedt parlement excuses aan om verzwijgen burgerdoden in Irak

De Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) heeft dinsdag aan de Tweede Kamer haar 'oprechte excuses' aangeboden, omdat haar voorganger de parlementsleden verkeerd had geïnformeerd over burgerslachtoffers bij een Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015.

Nederlands minister van Defensie Ank Bijleveld © Belga