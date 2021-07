De ontslagnemende Nederlandse regering neemt vanaf zaterdagochtend maatregelen om de snelle verspreiding van het coronavirus onder met name jongeren tegen te gaan. Tot en met 13 augustus moeten cafés tussen middernacht en zes uur 's ochtends de deuren sluiten, discotheken en nachtclubs gaan helemaal dicht.

Dat hebben premier Mark Rutte en zorgminister Hugo De Jonge bekendgemaakt op een persconferentie.

Horecabezoek mag alleen met een vaste zitplaats en op anderhalve meter afstand. Entertainment, zoals live optredens en schermen voor sportwedstrijden, is verboden. Een vaste zitplaats en anderhalve meter afstand is ook noodzakelijk bij evenementen en voor publiek van culturele manifestaties of professionele sportwedstrijden. Ook meerdaagse evenementen mogen al zeker tot 14 augustus niet doorgaan.

'De afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat er een wolk voor de zon is geschoven. Mede door de deltavariant stijgen de besmettingscijfers erg hard. Het aantal besmettingen is in een week tijd verzevenvoudigd', aldus Rutte. 'We scherpen zo gericht mogelijk de maatregelen aan, dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk.'

'Hou feestjes klein'

De ontslagnemende premier benadrukte ook dat we de verspreiding van het virus grotendeels zelf in de hand hebben. 'Het afremmen van het virus gaat niet alleen om de aanscherping van maatregelen. Kijk ook naar de eigen omgeving. Ik snap dat er borrels, feestjes en barbecues worden gehouden. Op zich kan dat, maar doe het verstandig en neem verantwoordelijkheid. Hou feestjes klein en beheersbaar.'

Rutte schudde ook de kritiek van zich af dat de Nederlandse regering te snel de teugels heeft gelost. 'Het was logisch om dat besluit te nemen. Toen hielden we al rekening met een stijging van de besmettingen. Maar het blijkt nu sneller te gaan dan de modellen toen zeiden'.

Ook minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge houdt vol dat de keuze om eind juni de meeste coronamaatregelen te laten varen, op dat moment 'logisch en verantwoord' was.

