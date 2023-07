‘NAVO zal belangrijk obstakel voor toetreding Oekraïne laten vallen’

De NAVO zal een belangrijk obstakel uit de weg ruimen voor de aanvraag van Oekraïne om lid te worden van het bondgenootschap. Dat zegt een functionaris maandag.

De ambtenaar, die op voorwaarde van anonimiteit sprak, vertelde AFP dat de bondgenoten ‘bereid zijn’ om het verplichte Membership Action Plan (MAP) voor lidmaatschap voor de aanvraag van Oekraïne te laten vallen.

De MAP ‘is slechts één fase in het proces van toetreding tot de NAVO. Zelfs als het wordt afgeschaft, zal Oekraïne nog andere hervormingen moeten doorvoeren voordat het lid kan worden van de NAVO’, aldus de functionaris. In aanloop naar de NAVO-top, die dinsdag en woensdag in de Litouwse hoofdstad Vilnius plaatsvindt, voerde Oekraïne de druk op om een formele uitnodiging voor de NAVO te verkrijgen.

Zolang de oorlog in Oekraïne niet ten einde is, kan het land geen lid worden van de NAVO. De westerse militaire alliantie zei eerder al dat ze op de top “herbevestigen” dat het land bij de NAVO hoort en op termijn zal toetreden, maar Kiev hoopt op meer concrete vooruitzichten.