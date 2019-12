De staats- en regeringsleiders van de NAVO-landen gaan op hun bijeenkomst in Londen voor het eerst de opgang van China samen bespreken. Dat heeft Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, woensdag duidelijk gemaakt voor de start van de minitop.

Zeventig jaar nadat de NAVO boven het doopvont werd gehouden, komen de leiders van de 29 NAVO-lidstaten samen in Watford, vlakbij Londen, voor een 'minitop'. De Britse hoofdstad werd uitgekozen als locatie, omdat het eerste hoofdkwartier van het bondgenootschap daar gevestigd was. Kort voor de start van het overleg liet Stoltenberg verstaan dat tijdens de drie uur durende bijeenkomst een breed scala aan onderwerpen zal worden besproken. Hij bevestigde ook dat China voor het eerst een belangrijke rol zal spelen bij die gesprekken, zoals uit eerdere berichten al was gebleken.

De opgang van dat land 'biedt mogelijkheden en uitdagingen', zo liet de diplomaat weten. 'China is op het vlak van defensieuitgaven het op een na grootste land ter wereld, na de VS. En het heeft recentelijk nieuwe (militaire) mogelijkheden getoond, waaronder nucleaire wapens. We moeten de opgang van China dus samen behandelen.' Op vraag van een journalist kwam Stoltenberg ook nog terug op de uitspraak van de Franse president Emmanuel Macron, die de NAVO 'hersendood' had genoemd. 'Dat is niet het geval', zo luidde zijn repliek. 'De NAVO is actief en weet zich aan te passen. We zijn erin geslaagd telkens weer te veranderen wanneer de wereld veranderde.'